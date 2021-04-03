«Рубин» – «Сочи». Йевтич признан лучшим игроком встречи

Атакующий полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич стал лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

Отметим, что в игре с сочинцами 28-летний швейцарец провел на поле 80 минут, однако не отличился голевыми действиями. В общей сложности на счету хавбека один гол и два ассиста в 21 матче нынешнего сезона.

«Рубин» одержал свою четвертую победу в пяти последних встречах в рамках чемпионата России. Казанский клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

10 апреля подопечные Леонида Слуцкого сыграют в гостях с «Ростовом».