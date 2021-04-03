Себастьян Кель: Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией вокруг Холанда

Один из директоров дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Эрлинга Холанда.

Ранее сообщалось, что агент 20-летнего норвежца Мино Райола вместе с отцом футболиста на этой неделе провели переговоры с «Барселоной», «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реалом» и «Челси». Отмечается, сам игрок выразил желание продолжить карьеру в мадридской команде.

– Конечно, мы следили за текущей ситуацией относительно Холанда. Но совсем недавно у нас состоялся очень хороший разговор с Райолом и отцом Эрлинга. Поэтому мы спокойны. Сейчас мне бы не хотелось вступать в полемику по поводу слухов о будущем Холанда. С определенного момента мы, возможно, больше не сможем влиять на то, в какой команду он перейдет, – цитирует Келя портал Goal.

Отметим, что согласно действующему контракту игрока в 2022 году сумма выкупа Холанда должна составить 75 миллионов евро.

Холанд защищает цвета «Боруссии» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он забил 33 гола и отдал восемь ассистов в 32 матчах. Соглашение футболиста со шмелями рассчитано до 30 июня 2024-го.