«Динамо» дома разгромило «Уфу», забив четыре мяча в ворота соперника

Футболисты «Динамо» уверенно обыграли «Уфу» (4:0) в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

В первой тайме бело-голубые смогли отличиться дважды – авторами забитых мячей стали Даниил Лесовой (10-я минута) и Константин Тюкавин (28). После перерыва подопечные Сандро Шварца еще два раза огорчили голкипера гостей Александра Беленова усилиями Романа Нойштедтера (52) и Николая Комличенко, удачно реализовавшего 11-метровый удар на 61-й минуте.

Столичный клуб набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Уфа» с 14 очками продолжает оставаться в зоне прямого вылета, располагаясь на 15-й строчке.

10 апреля уфимская команда на своем поле примет «Ахмат», а «Динамо» днем позже дома встретится с «Уралом».

РПЛ