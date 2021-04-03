«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Балтику»

Заключительный матч 34-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» – «Нижний Новгород» завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.
В составе нижегородцев забитыми мячами отметились Артем Попов (34-я минута) и Никита Каккоев (68) Соперник ответил голом Аллефа, удачно реализовавшего 11-метровый удар на 42-й минуте.
«Нижний Новгород» поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 72 очка. Калининградский клуб идет на шестой строчке с 58 очками.
В следующем туре нижегородцы на своей домашней арене сыграют с «Велесом», а «Балтика» отправится в гости к «Чертаново». Обе встречи состоятся 7 апреля.
источник: «Советский спорт»