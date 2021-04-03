Марсело Бьелса: Я все еще не уверен, что «Лидс» обезопасил себя от вылета

Марсело Бьелса прокомментировал победу «Лидса» в домашнем матче чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Нам удавалось доминировать на больших отрезках матча, – заявил Бьелса в послематчевом интервью для BBC Sport. – У нас были шансы забить больше голов, и было много опасных атак, которые мы не закончили ударами по воротам.

Поскольку мы не создали солидной разницы в счете, могло показаться, что мы в концовке можем упустить победу.

Я все время слышу о необходимости набрать 40 очков, чтобы сохранить место в АПЛ, но я не уверен, что мы обезопасили себя от вылета. Впереди еще восемь туров, и еще 24 очка в розыгрыше.

Важно то, как мы проведем эти оставшиеся восемь матчей. Посмотрим какое количество очков мы наберем, и тогда можно будет сделать выводы о том, насколько хорошо «Лидс» провел этот сезон».