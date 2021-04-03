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03 апреля 20:57
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Мостовой: Мусаев после такого должен встать и уйти, но у нас никто сам не уходит

В 24-м туре чемпионата РПЛ «Краснодар» на своем поле уступил 0:5 грозненскому «Ахмату».

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал очередное крупное поражение «Краснодара».

Команда Мурада Мусаева на своем поле со счетом 0:5 уступила «Ахмату», который никогда прежде не одерживал таких крупных побед в РПЛ.

«Смотрел матч, но после 0:3 переключил, – заявил Мостовой в интервью для Sport24.ru – Уже все было ясно и даже стало не интересно. Когда команда выигрывает, то тренера хвалят и говорят, что команда в порядке. А если команда проигрывает и отовсюду вылетает, то кто виноват? Тренер. Если он там есть, конечно. Вроде Мусаев, но до сих пор никто не знает, кто это. Разговоры об его отставке идут давно и это было бы логично. Но у нас никто сам не уходит, когда есть такие деньги. Поэтому и такие места в чемпионате.

Что происходит? Когда у тебя в команде столько иностранцев, а тренирует их Мусаев, то сами понимаете. Команда не управляется. Иностранцы понимают, кто это и что это.

Мусаев вообще после такого должен встать и уйти просто. Но так могут только Зидан, Гвардиола, Анчелотти. Потому что люди в футбол играли и знают, что это такое. А здесь ясно, что люди из ниоткуда, поэтому и цепляются за все».

В данный момент «Краснодар» занимает 10-е место в РПЛ, имея 34 очка. Ранее команда Мусаева вылетела из Кубка России и Лиги Европы.

Нынешней весной зелено-черные потерпели в чемпионате России уже два поражения с разницей в пять мячей. 7 марта «Краснодар» уступил 1:6 в гостях у «Спартака».

источник: Sport24.ru
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