Александр Мостовой: Мусаев после такого должен встать и уйти, но у нас никто сам не уходит

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал очередное крупное поражение «Краснодара».

Команда Мурада Мусаева на своем поле со счетом 0:5 уступила «Ахмату», который никогда прежде не одерживал таких крупных побед в РПЛ.

«Смотрел матч, но после 0:3 переключил, – заявил Мостовой в интервью для Sport24.ru – Уже все было ясно и даже стало не интересно. Когда команда выигрывает, то тренера хвалят и говорят, что команда в порядке. А если команда проигрывает и отовсюду вылетает, то кто виноват? Тренер. Если он там есть, конечно. Вроде Мусаев, но до сих пор никто не знает, кто это. Разговоры об его отставке идут давно и это было бы логично. Но у нас никто сам не уходит, когда есть такие деньги. Поэтому и такие места в чемпионате.

Что происходит? Когда у тебя в команде столько иностранцев, а тренирует их Мусаев, то сами понимаете. Команда не управляется. Иностранцы понимают, кто это и что это.

Мусаев вообще после такого должен встать и уйти просто. Но так могут только Зидан, Гвардиола, Анчелотти. Потому что люди в футбол играли и знают, что это такое. А здесь ясно, что люди из ниоткуда, поэтому и цепляются за все».