«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Лестер» и увеличил перевес над «Манчестер Юнайтед» до 17 очков

В 30-м туре чемпионата Англии «Лестер» на своем поле уступил «Манчестер Сити» с результатом 0:2.
На 58-й минуте счет открыл Бенжамен Менди. На 74-й ворота Каспера Шмейхеля поразил Габриэл Жезус после передачи Рахима Стерлинга.
«Манчестер Сити» продолжает лидировать в АПЛ, набрав 74 очков в 31 матче. У ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» 57 очков после 29 встреч. Завтра 4 апреля команда Оле-Гуннара Сульшера проведет домашнюю игру против «Брайтона».
«Лестер» находится на третьей строчке таблицы, оставшись с 56 очками после 30 матчей.
10 апреля «Манчестер Сити» примет «Лидс». 11 апреля состоится матч «Вест Хэм» – «Лестер».