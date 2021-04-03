«Бавария» победила «Лейпциг» и ушла в отрыв

Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник гостей Леон Горецка.
После этой победы мюнхенцы увеличили отрыв от «Лейпцига» до семи очков.
Чемпионат Германии (Бундеслига)
27-й тур
«РБ Лейпциг» – «Бавария» (Мюнхен) – 0:1 (0:1)
Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник гостей Леон Горецка.
После этой победы мюнхенцы увеличили отрыв от «Лейпцига» до семи очков.
Чемпионат Германии (Бундеслига)
27-й тур
«РБ Лейпциг» – «Бавария» (Мюнхен) – 0:1 (0:1)
Голы: Горецка, 38
Предупреждения: Мукиеле, 26; Забицер, 37; Упамекано, 61 – Киммих, 33; Эрнандес, 81