Андреа Пирло: «Ювентус» играет слишком предсказуемо

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал очередную неудачу своей команды.

Сегодня в субботу 3 апреля «Старая синьора» сыграла вничью 2:2 в гостях у «Торино». По ходу встречи «Юве» проигрывал 1:2 и спасся благодаря голу Криштиану Роналду на 79-й минуте.

«Мы хорошо начали и быстро открыли счет, что очень трудно в противостоянии с командами, которые играют от обороны, – заявил Пирло в интервью DAZN. – Но как обычно, мы сами себе усложнили жизнь. Надеялись, что второй тайм будет другим, однако сразу же после его начала мы допустили ошибку и пропустили второй гол. Похожая ситуация была в недавнем матче против «Лацио». К сожалению, у нас слишком часто происходят проблемы с концентрации.

Также стоит отметить, что мы делаем слишком много поперечных передач, и это делает игру «Ювентуса» слишком предсказуемой».