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03 апреля 22:02
автор: Александр Шульгин

Брендан Роджерс: Мы не показали свой футбол

Главный тренер «Лестера» прокомментировал игру своей команды против лидера АПЛ «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура чемпионата Англии.

«Большую часть первого тайма мы хорошо оборонялись, но потом мои футболисты начали заметно уставать. Технически мы были не так хороши, как обычно. Мы разочарованы пропущенными голами. Они пришли тогда, когда мы начали нащупывать свою игру.

Мы не показали свой футбол. Во многом это можно объяснить некоторой усталостью наших футболистов.

Если в матче с такой потрясающе организованной командой как „Манчестер Сити“ вы теряете контроль над ситуацией, то они могут просто спрятать от вас мяч», — цитирует Роджерса BBC.

Напомним, «Лестер» дома уступил «горожанам» со счетом 0:2. Команда Роджерса занимает третье место в турнирной таблице.

источник: BBC
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