СМИ: Мусаев покинул должность главного тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев покинул должность главного тренера «Краснодара».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на свои источники.



Напомним, что ранее СМИ называли одним из главных кандидатов на роль преемника 37-летнего Мусаева бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Мусаев тренировал главную команду «Краснодара» с апреля 2018 года после отставки Игоря Шалимова. В сезонах-2018/19 и 2019/20 он формально числился старшим тренером из-за отсутствия лицензии категории Pro.

Под руководством Мусаева «Краснодар» дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, а в прошлом году впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов.