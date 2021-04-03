Мусаев ушел из «Краснодара»

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар», — сказал Мусаев. — После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие.

Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками.

Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!», - цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».