Источник: Решение Мусаева об уходе стало неожиданностью для руководство «Краснодара»

Руководство ФК «Краснодар» приняло отставку главного тренера Мурада Мусаев.

Вот, что по этому поводу сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией:

«Для клуба решение Мусаева стало неожиданностью. Он пришел к руководству и попросил об отставке, руководство пошло навстречу тренеру и приняло заявление. Новый тренер будет назначен в ближайшее время».

Мусаев проработал с главной командой «Краснодара» три года. Под его руководством зелено-черные дважды завоевали бронзовые медали чемпионата России, а также впервые в истории пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

По информации СМИ, главный кандидат на освободившуюся вакансию – бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.