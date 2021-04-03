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03 апреля 22:47
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Решение Мусаева об уходе стало неожиданностью для руководство «Краснодара»

В домашнем матче против «Ахмата» зелено-черные уступили с результатом 0:5.

Руководство ФК «Краснодар» приняло отставку главного тренера Мурада Мусаев.

Вот, что по этому поводу сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией:

«Для клуба решение Мусаева стало неожиданностью. Он пришел к руководству и попросил об отставке, руководство пошло навстречу тренеру и приняло заявление. Новый тренер будет назначен в ближайшее время».

Мусаев проработал с главной командой «Краснодара» три года. Под его руководством зелено-черные дважды завоевали бронзовые медали чемпионата России, а также впервые в истории пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

По информации СМИ, главный кандидат на освободившуюся вакансию – бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

После поражения от «Ахмата» со счетом 0:5 «Краснодар» занимает в РПЛ десятое место, имея 34 очка.

источник: «РИА Новости»
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