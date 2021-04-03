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«Интер» обыграл «Болонью» благодарю голу Лукаку, «Милан» отстает от сине-черных уже на 8 очков
03 апреля 23:39
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» обыграл «Болонью» благодарю голу Лукаку, «Милан» отстает от сине-черных уже на 8 очков

У команды Антонио Конте есть еще один матч в запасе.

В 29-м туре чемпионата Италии «Болонья» на своем поле уступила «Интеру» с результатом 0:1.

На 32-й минуте автором гола стал Ромелу Лукаку. Вратарь «Болоньи» Федерико Равалья парировал его удар головой, однако нападающий сборной Бельгии благополучно добил мяч в сетку.

У Лукаку теперь 20 голов в текущем чемпионате, и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров серии А. Больше него забил только форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – 27 мячей.

Одержав уже девять побед подряд, «Интер» продолжает лидировать в серии А. У команды Антонио Конте 68 очков после 28 встреч, а ближайший преследователь «Милан» имеет 60 очков после 29 матчей. Сегодня в субботу 3 апреля красно-черные на своем поле сыграли вничью с генуэзской «Сампдорией» (1:1).

«Болонья», имея 34 очка, занимает 11-ю строчку таблицы.

7 апреля «Интер» примет «Сассуоло» в перенесенном матче 28-го тура. 11 апреля сыграет в гостях с «Болоньей».

Чемпионат Италии

29-й тур

«Болонья» – «Интер» (Милан) – 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку, 32.

источник: «Советский спорт»
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