«Интер» обыграл «Болонью» благодарю голу Лукаку, «Милан» отстает от сине-черных уже на 8 очков

В 29-м туре чемпионата Италии «Болонья» на своем поле уступила «Интеру» с результатом 0:1.

На 32-й минуте автором гола стал Ромелу Лукаку. Вратарь «Болоньи» Федерико Равалья парировал его удар головой, однако нападающий сборной Бельгии благополучно добил мяч в сетку.

У Лукаку теперь 20 голов в текущем чемпионате, и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров серии А. Больше него забил только форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду – 27 мячей.

Одержав уже девять побед подряд, «Интер» продолжает лидировать в серии А. У команды Антонио Конте 68 очков после 28 встреч, а ближайший преследователь «Милан» имеет 60 очков после 29 матчей. Сегодня в субботу 3 апреля красно-черные на своем поле сыграли вничью с генуэзской «Сампдорией» (1:1).

«Болонья», имея 34 очка, занимает 11-ю строчку таблицы.