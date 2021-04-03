«Лион» не смог обыграть «Ланс», что помогло «Монако» сохранить за собой третье место

В 31-м туре чемпионата Франции «Ланс» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» со счетом 1:1.
На 65-й минуте Жонатан Клаусс вывел хозяев вперед после передачи Гаэля Какута. На 81-й равновесие восстановил бразильский полузащитник гостей Лукас Пакета.
Гости заканчивали встречу вдесятером. В компенсированное время (90+1) был удален алжирский нападающий Ислам Слимани.
«Лион» набрал 61 очко и по итогам тура опустился на четвертое место, пропустив вперед «Монако». У монегасков 62 очка после домашней победы над «Метцем» со счетом 4:0.
«Ланс», имея 49 очков, находится на пятой строчке турнирной таблицы.