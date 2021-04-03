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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Жота оформил дубль
03 апреля 23:53
автор: Александр Шульгин

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Жота оформил дубль

В матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде нанес крупное поражение лондонскому «Арсеналу» со счетом 3:0 и приблизился к зоне Лиги чемпионов.

В составе гостей дважды отличился португальский форвард Диогу Жота. Еще один гол записал на свой счет Мохаммед Салах. Все мячи были забиты во втором тайме.

Благодаря этой победе, «Ливерпуль» поднялся на пятое место, набрав поровну очков с лондонским «Вест Хэмом» (по 49). Обе команды теперь лишь на два балла отстают от еще одного столичного клуба - «Челси», который занимает четвертое место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

«Арсенал» остался на девятой строчке, имея в своем активе 42 очка.

Чемпионат Англии (АПЛ)

30-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Ливерпуль» – 0:3 (0:0)

Голы: Жота, 64, 82; Салах, 68

Предупреждения: Габриэл, 90 - Жота, 73

источник: «Советский спорт»
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