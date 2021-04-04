«Порту» с трудом обыграл «Санта-Клару» накануне матча против «Челси»

В 25-м туре чемпионата Португалии «Порту» на своем обыграл «Санту-Клару». Итоговый счет – 2:1.

Сначала соперники обменились голами 11-метровы. На 49-й минуте хозяев вывел вперед Сержиу Оливейра, а на 56-й гости отыгрались после точного удара с «точки» в исполнении бразильца Карлоса Карвальо.

Победный гол «драконов» забил испанец Тони Мартинес на пятой добавленной минуте второго тайма (90+5).

«Порту» занимает второе место, набрав 57 очков в 25 встречах. У лидера «Спортинга» 64 очка после 24 матчей. Вечером 4 апреля лиссабонский клуб встретится на выезде с «Морейренсе».

«Санта-Клара» находится на седьмой строчке таблицы, имея 32 очка.