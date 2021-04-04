Зинедин Зидан: Надеюсь, что Вальверде и Азар смогут сыграть против «Ливерпуля»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на восстановление полузащитников Феде Вальверде и Эдена Азара ко вторничному матчу против «Ливерпуля».

«Надеюсь, что мы сможем рассчитывать на Феде Вальверде и Эдена Азара. Но нам надо будет оценить ситуацию завтра и послезавтра. Мы подождем», – цитирует Зидана Marca.

Вальверде и Азар пропустили домашний матч 29-го тура против «Эйбара» из-за мышечных травм. Без них «Реал» одержал победу со счетом 2:0.

Атакующий полузащитник Азар из-за различных повреждений сыграл в нынешнем сезоне лишь 14 матчей, забив три мяча. Опорный хавбек Вальверде провел 25 встреч, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.