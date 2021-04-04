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04 апреля 01:13
автор: Виктор Шарафудинов

Антонио Конте: Праздновать завоевание скудетто еще рано

«Интер» в борьбе за титул опережает «Милан» на восемь очков, имея один матч в запасе.

После победы в выездном матче 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что его команде еще рано праздновать завоевание титула.

После встречи Конте обнимался со спортивным директором Леле Ориали, а игроки миланского клуба шумно радовались в раздевалке.

«Нет, мы еще не празднуем завоевание скудетто, – цитирует слова Конте Football Italia. – Нам осталось провести 10 игр, а нашим соперникам – девять. Это значит в розыгрыше 27-30 очков.

Но чем ближе завершение сезона, тем выше значение у каждой победы. Сегодня мы обыграли «Болонью», которая показывает хороший футбол и отлично прессингует. После игры я сказал ребятам, что теперь крайне важно выиграть перенесенную игру против «Сассуоло».

Одержав уже девять побед подряд, «Интер» продолжает лидировать в серии А. У команды Антонио Конте 68 очков после 28 встреч, а ближайший преследователь «Милан» имеет 60 очков после 29 матчей.

7 апреля сине-черные примут «Сассуоло» в перенесенном матче 28-го тура.

источник: Football Italia
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