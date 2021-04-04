Юрген Клопп: Мы хорошо использовали свои моменты, а «Арсенал» был сам не свой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупную победу над «Арсеналом» в 30-м туре чемпионата Англии.

Мерсисайдцы разгромили «канониров» в гостях 3:0. Диогу Жота оформил дубль, а также отличился Мохаммед Салах. Все голы были забиты во втором тайме.

«В целом мы провели хороший матч, – цитирует Клопп BBC. – Мы хорошо использовали свои голевые шансы. «Арсенал» же был сам не свой на протяжении всего матча.

Нам нужно продолжать работать и продолжать выигрывать. Я не был расстроен после первого тайма. Когда ты продолжаешь упорно трудиться, у тебя будет хороший шанс одержать победу».

В данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ, набрав 49 очков в 30 матчах.