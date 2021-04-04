Микель Артета: Честно говоря, я в шоке – «Ливерпуль» был лучше во всех компонентах

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета попытался объяснить крупное домашнее поражение от «Ливерпуля» в 30-м туре чемпионата АПЛ.

«Они были лучше в каждом игровом компоненте, – цитирует слова Артеты BBC. – Они победили с разницей в три мяча и могли забить еще больше.

Они выигрывали каждое единоборства, всегда первыми успевали к мячу. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Моя работа заключается в том, чтобы улучшать игру команды, а сегодня мы сыграли на очень низком уровне. Это неприемлемо».

Команда Артеты занимает девятое место, имея 42 очка и по дополнительным показателям опережая «Лидс».