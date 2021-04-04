Ханс-Дитер Флик: «Бавария» сделала важнейший шаг на пути к победе в чемпионате

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик оценил победу своей команды в выездном матче 27-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг».

Мюнхенцы обыграли своего прямого конкурента в борьбе за титул с результатом 1:0, а единственный гол забил на 38-й минуте Леон Горецка.

«Это была игра высочайшего уровня, и «Лейпциг» показал, почему он занимает столь высокое место в таблице, – цитирует Флика официальный сайт «Баварии». – Они создали нам серьезные проблемы, но моя команда проявила характер и заслуживает похвалы. Наша цель заключалась в том, чтобы выиграть эту встречу и сделать серьезное заявление. Мы сделали важнейший шаг на пути к победе в чемпионате. Тем не менее, еще предстоит провести целых семь игр».

После 27 туров «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» в турнирной таблице уже на семь очков.