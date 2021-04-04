Андрей Аршавин: Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу

Экс-футболист Андрей Аршавин дал комментарий после разгромного поражения «Краснодара» от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России.

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники.

Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Сегодня это все сложилось воедино», - приводит слова Аршавина «Матч-ТВ».

Напомним, что главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев после матча подал в отставку.

На данный момент «Краснодар» в РПЛ располагается на 10 месте, набрав 34 очка. «Ахмат» же находится на 11-й позиции - 32 балла.