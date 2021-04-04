Газизов – об отставке Рахимова: Команда опустошена, но мы справимся

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после того, как наставник команды Рашид Рахимов принял решение покинуть клуб.

«Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Ситуация тяжелая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», - приводит слова Газизова «Чемпионат».

После этого матча «Уфа» расположилась на 15-м месте в РПЛ, набрав 14 очков. «Динамо» же находится на четвертой строчке - 42 балла.