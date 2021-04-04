Газизов – об отставке Рахимова: Команда опустошена, но мы справимся

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 4.00
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.60 Х 3.70 П2 6.60
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.13
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 28.0 Х 11.0 П2 1.10
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 3.90
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.70 Х 3.70 П2 1.59
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.25 Х 3.30 П2 2.35
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
04 апреля 08:48
автор: Степан Шереметьев

Газизов – об отставке Рахимова: Команда опустошена, но мы справимся

Главный тренер «Уфы» написал заявление об уходе после крупного поражения от московского «Динамо» (0:4) в 24-м туре РПЛ.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий после того, как наставник команды Рашид Рахимов принял решение покинуть клуб.

«Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Ситуация тяжелая, команда опустошена. Было видно, что сегодня эмоции были не на высоком уровне. Я верю в клуб, верю, что мы справимся», - приводит слова Газизова «Чемпионат».

После этого матча «Уфа» расположилась на 15-м месте в РПЛ, набрав 14 очков. «Динамо» же находится на четвертой строчке - 42 балла.

источник: Чемпионат.com
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