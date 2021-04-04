Георгий Черданцев: Гончаренко – опытный тренер, он ставит тот футбол, который нужен «Краснодару»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поддержал возможное назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

«Гончаренко – это очень опытный тренер, он ставит тот футбол, который нужен «Краснодару». Один из немногих специалистов в нашем чемпионате, ставящий атакующую игру. Мне нравилось, как играет ЦСКА под руководством Гончаренко – те матчи, которые у них получались, они проводили здорово.

Атакующее направление, с точки зрения философии, подходит «Краснодару», но я не настолько знаком с Виктором Михайловичем, чтобы комментировать его личные качества и умение общаться с игроками. Но в футбол его команды играли хорошо – и БАТЭ, и «Уфа», и ЦСКА. По своим характеристикам он идеально подпадает под требования «Краснодара», – цитирует Черданцева «Матч ТВ».