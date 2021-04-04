Гаджиев прокомментировал отставку Мусаева с поста главного тренера «Краснодара»

Известный тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение, что молодой возраст наставника «Краснодара» Мурада Мусаева не имел значения в проблемах команды.

«Возьмите даже таких мэтров, как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать, будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определенный опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап Лиги чемпионов», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев после матча подал в отставку.

На данный момент «Краснодар» в РПЛ располагается на 10 месте, набрав 34 очка. «Ахмат» же находится на 11-й позиции - 32 балла.