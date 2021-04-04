Александр Мостовой: В «Ростове бардак, «Спартак» этим воспользуется и не проиграет

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

«Многие будут болеть за «Ростов», чтобы хозяева отобрали очки у «Спартака» – я имею в виду болельщиков представителей верхней части турнирной таблицы. Проблема в команде хозяев, которая из года в год ведёт строительство и обновление, выдает неплохие результаты, за чем следует провал.

Лично мне кажется, что желто-синие уже приучили всех к бардаку, который происходит в команде. Я считаю, что всем этим воспользуются гости и не проиграют. Моя ставка – победа «Спартака», – цитирует Мостового «Всепроспорт».