Сергей Ташуев: Мусаеву все-таки не хватило опыта

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев дал комментарий после отставки главного тренера краснодарцев Мурада Мусаева.

«Возможно, отставка Мусаева в настоящий момент еще поможет команде встряхнуться. В таком случае у ребят может немного переключиться психологический настрой. Вероятно, ему все-таки не хватило опыта», - приводит слова Ташуева RT.

Напомним, что главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев после матча подал в отставку.

На данный момент «Краснодар» в РПЛ располагается на 10 месте, набрав 34 очка. «Ахмат» же находится на 11-й позиции - 32 балла.