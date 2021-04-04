Источник: «Боруссия» хочет сохранить Холанда на следующий сезон

Руководство дортмундской «Боруссии» не планирует продавать этим летом норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо.

По его данным, ситуация напрямую зависит от выступления команды в Лиге чемпионов. Если немецкий клуб не сможет пробиться в элитный турнир по итогам нынешней компании, футболист, скорее всего, покинет команду.

К слову, в данный момент «Боруссия» занимает пятое место в бундеслиге, отставая от зоны ЛЧ на семь очков.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд отыграл 32 матча, забил 33 гола и отдал восемь голевых передач.