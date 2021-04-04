Юлиан Нагельсманн: «Бавария» станет чемпионом, нашей задачей будет финишировать следом за ней

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн дал комментарий после проигранного матча с «Баварией» (0:1) в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

«Мы играли хорошо и старались закрыть «Баварию» на ее половине поля. Команда должна больше создавать и реализовывать своих шансов, ведь нам противостояла команда, которая наказывает за малейшую оплошность. Постараемся извлечь уроки из этой игры.

Судя по тому, как складывается сезон, «Бавария» станет чемпионом. Наша же цель - занять вторую строчку», - приводит слова Нагельсманна Goal.com.

После этого матча мюнхенский клуб укрепил свое лидерство в Бундеслиге, набрав 64 очка. В активе подопечных немецкого специалиста 57 баллов.