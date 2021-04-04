Алаба стал рекордсменом «Баварии» среди иностранцев по матчам в Бундеслиги

В 27-м туре немецкой Бундеслиги встречались лидеры чемпионата «Бавария» и «Лейпциг». Матч завершился победой мюнхенского клуба со счетом 1:0.

Примечательно, что для защитника «Баварии» Давида Алабы проведенная игра стала 274-й в Бундеслиги. Таким образом, австриец побил рекорд полузащитника Франка Рибери по количеству сыгранных матчей среди иностранцев в чемпионате Германии. На счету француза было 273 игры.

После этого тура мюнхенский клуб укрепил свое лидерство в Бундеслиге, набрав 64 очка. В активе «Лейпцига» - 57 баллов.