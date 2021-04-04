Бубнов о матче «Тамбов» – ЦСКА: Слишком большая разница в классе. Три мяча армейцы наверняка забьют

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов не сомневается, что ЦСКА обыграет «Тамбов» в 24-м туре РПЛ.

«Здесь я никакой интриги не вижу вообще. У «Тамбова» огромное количество проблем – слабый состав, скандал со ставками на собственные матчи. Играть снова будут на нейтральном поле.

ЦСКА должен выиграть на классе без проблем. А игроки армейцев постараются проявить себя перед новым тренером Ивицей Оличем. Потом тут жду только уверенной победы москвичей, слишком большая разница в классе. Три мяча они наверняка забьют. А может, и ещё больше», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.