Сайманов – после победы над «Сочи»: Кварацхелия в очередной раз показал свой уровень

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.70
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.55 Х 2.90 П2 3.30
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.27
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 5.90
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.13
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 31.0 Х 14.5 П2 1.07
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 3.90
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.70 Х 3.70 П2 1.59
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.25 Х 3.30 П2 2.35
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.15
04 апреля 10:30
автор: Артур Гичунцев

Сайманов – после победы над «Сочи»: Кварацхелия в очередной раз показал свой уровень

Грузинский хавбек забил единственный мяч на 71-й минуте.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий после победы над «Сочи» (1:0) в 24-м туре РПЛ.

«С «Сочи» была боевая игра, соперник – очень хорошая команда, поэтому рад, что удалось добиться победы. Хвича Кварацхелия в очередной раз показал свой уровень.

Лига чемпионов рядом? Дай бог! Конечно, попасть туда реально, почему нет? В календаре разницы нет, надо выигрывать – иногда ведь теряют очки в неожиданных местах. Сегодня играли хорошо, мне понравилось!

Хвича возвращался в Казань девять часов, был очень уставшим – поэтому не мог играть весь матч. Перед игрой с «Сочи» честно сказал Слуцкому, что очень устал. Он не спал, был изнеможденный, но решил матч с «Сочи», – цитирует функционера «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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