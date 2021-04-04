Тихонов - об уходе Мусаева из «Краснодара»: Подобный исход назревал

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов дал комментарий после заявления Мурада Мусаева, что он хочет покинуть краснодарский клуб.

«Отставка - это решение самого Мусаева. Возможно, подобный исход назревал, потому что последние игры были такими. Возможно, с руководством была определенная договоренность по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать все происходящее», - приводит слова Тихонова «СЭ».

Напомним, что главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев подал в отставку после матча 24-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:5).

На данный момент «Краснодар» в РПЛ располагается на 10 месте, набрав 34 очка. «Ахмат» же находится на 11-й позиции - 32 балла.