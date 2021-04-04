Шамиль Газизов: Исполняющий обязанности главного тренера «Уфы» будет назначен в понедельник

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал когда появится информация о новом тренерском штабе команды.
«По составу тренерского штаба клуба все должно быть понятно к вечеру понедельнику. Тогда же и определимся с исполняющим обязанности главного тренера», - приводит слова руководителя «СЭ».
Напомним, что Рахимов написал заявление об уходе после крупного поражения от московского «Динамо» в рамках 24-го тура чемпионата России.
На данный момент «Уфа» расположилась на 15-м месте в РПЛ, набрав 14 очков.
источник: «Спорт-Экспресс»