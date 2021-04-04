Максим Калиниченко: «Ростов» постоянно отбирает очки у «Спартака». Это будет сложный выезд

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

«Ростовчане являются очень неудобной командой для москвичей в последние годы. Постоянно «Ростов» у красно-белых забирает очки и треплет нервы. Валерий Карпин умеет обыгрывать свою бывшую команду.

Сейчас я тоже не жду лёгкого выезда для «Спартака» в Ростов. Скорее всего, матч для москвичей снова будет очень трудным и как минимум победить им уже будет непросто.

Но, с другой стороны, у Тедеско наверняка есть план, как нейтрализовать подопечных Карпина. Вопрос в том, получится ли у него это сделать.

Очень надеюсь, что тот задор и та игра, которая была у «Спартака» до паузы на матчи сборных, сохранятся и сейчас. Если красно-белые проведут этот матч так же, как они играли в последних встречах, то тут уже «Ростову» будет очень тяжело.