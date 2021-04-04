Сеск Фабрегас: Четвертое место нам еще не гарантировано

33-летний полузащитник монегасков Сеск Фабрегас рассказал о задачах команды на остаток сезона.

— Мы думаем лишь о том, как выполнить задачу, которая заключается в том, чтобы выйти в еврокубки на следующий сезон. Четвертое место нам еще не гарантировано, через несколько недель будет понятнее, на что мы можем претендовать. На данный момент сложно думать о том, что мы можем занять более высокое место. Во вторник нас ждет важный кубковый матч, — передает слова Фабрегаса официальный сайт «Монако».

Отметим, что на данный момент подопечные Нико Ковача занимают третье место в турнирной таблице с 62 очками, отставая от лидера чемпионата «Лилля» на четыре очка.