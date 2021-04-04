Егор Титов: У «Тамбова» нет шансов. Осталось лишь определить, с какой разницей выиграет ЦСКА

Экс-полузащитник «Спартака» Егор Титов уверен, что «Тамбов» проиграет московскому ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ.

«Сложно об этом матче говорить долго и предметно. Думаю, все уже понимают, что такое «Тамбов» в нашем чемпионате. Понятно, что никаких шансов против ЦСКА нет. Осталось лишь определить, с какой разницей ЦСКА выиграет.

У ЦСКА новый тренер – Ивица Олич. Лучшего матча для раскачки в случае с новым наставником придумать просто нельзя. Уверен, что вся команда будет в настроении. Все выйдут рвать и метать.

«Тамбов» здесь слишком уж в классе уступает. Поэтому рискну поставить, что ЦСКА выиграет с разницей в четыре мяча или больше. Может, я не рискнул бы так поставить, если бы не было смены наставника. А сейчас такой вариант кажется перспективным», – цитирует бывшего футболиста «РБ-Спорт».