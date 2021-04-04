Шалимов – об отставке Мусаева: Новый тренер ничего за шесть игр не поменяет

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.44 Х 4.40 П2 6.50
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.55 Х 2.90 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.27
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 5.90
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 48.0 Х 19.0 П2 1.04
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.80
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 3.90
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.70 Х 3.70 П2 1.59
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 4.90 П2 6.00
04 апреля 12:25
автор: Артем Спиридонов

Шалимов – об отставке Мусаева: Новый тренер ничего за шесть игр не поменяет

Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара», после домашнего поражения от «Ахмата» со счетом 0:5.

Экс-наставник краснодарского клуба Игорь Шалимов отреагировал на уход 37-летнего Мусаева с поста главного тренера «Краснодара».

— Мусаев ушел сам. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они все равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего за шесть игр не поменяет, — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Напомним, что «быки» за шесть туров до окончания чемпионата России занимают десятое место в таблице с 34 очками.

источник: Чемпионат.com
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