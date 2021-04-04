Шалимов – об отставке Мусаева: Новый тренер ничего за шесть игр не поменяет

Экс-наставник краснодарского клуба Игорь Шалимов отреагировал на уход 37-летнего Мусаева с поста главного тренера «Краснодара».

— Мусаев ушел сам. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они все равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего за шесть игр не поменяет, — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Напомним, что «быки» за шесть туров до окончания чемпионата России занимают десятое место в таблице с 34 очками.