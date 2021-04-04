Шалимов считает, что «Краснодар» может возглавить Гончаренко

Экс-главный тренер «быков» Игорь Шалимов поделился мнением о новом наставнике краснодарской команды.
— Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключен. Главный тренер живет в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось. Думаю, Гончаренко в списке номер один сейчас, либо клуб найдет такого тренера, как Кононов, которого тогда никто не знал», – приводит слова Шалимова «РБ-Спорт».
Напомним, что под руководством Мусаева «Краснодар» становился обладателем бронзовых медалей чемпионата России.