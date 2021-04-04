УЕФА назначил арбитров на матчи «Реал» – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» обслужат немецкие рефери во главе с Феликсом Брыхом.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать ему будут Марк Борш и Штефан Лупп. За VAR будет отвечать Марко Фритц, а резервным судьей назначен Тобиас Штилер.

Отмечается, что в противостоянии «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии» отработают румынские рефери. Главным судьей выступит Овидиу Хацеган. Помогать ему будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге.

За работой VAR будет следить итальянец Марко Ди Белло, а место резервного судьи займет румын Иштван Ковач.