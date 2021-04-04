Константин Тюкавин: Командные победы важнее индивидуальных наград

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от получения награды после матча 24-го тура РПЛ.

— Индивидуальные награды не так важны, как командные победы. Нам нужно подниматься по таблице все выше и выше. Но, конечно, рад, что меня назвали лучшим игроком матча, — передает слова форварда официальный сайт «Динамо».

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата России Тюкавин провел девять матчей, в которых три раза отличился сам и один раз помог отличиться партнеру.