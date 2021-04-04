Константин Генич: «Спартаку» будет непросто поймать ритм, который был до матчей сборных

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Спартака» с «Ростовом» в гостевом поединке 24-го тура РПЛ. Напомним, встреча состоится 4 апреля, а стартовый свисток прозвучит в 16.00 мск.

«Спартак» до паузы был хорош, одержал три победы подряд, забив 13 мячей. Но в первом круге «Спартак» уступил «Ростову» у себя дома – 0:1. До этого команды регулярно обменивались забитыми мячами. И в Кубке России это было, и в чемпионате.

Думаю, сразу после паузы «Спартаку» будет непросто поймать ритм, который был до матчей сборных. У «Ростова» будут шансы забить, наверняка он постарается ими воспользоваться.

У «Спартака» же атака с Промесом, Понсе, Ларссоном, Соболевым и другими ребятами. Поэтому думаю, что будет результативная игра», – цитирует Генича «РБ-Спорт».