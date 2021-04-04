Луценко и Погребняк начнут матч «Урал» – «Арсенал» с первых минут

Наставники екатеринбургского «Урала» и тульского «Арсенала» определились со стартовыми составами команд.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Бурлак, Беляев, Сокол, Хлусевич, Кангва, Громыко, Ковалев, Панченко, Джорджевич, Аджоев.
Добавим, что екатеринбургский клуб занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26 очками, туляки набрали 17 очков и идут 14-ми.