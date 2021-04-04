Сульшер считает невозможным переход Агуэро в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал вероятность перехода Агуэро в «Манчестер Юнайтед».

— Верность является одной из моих ценностей. Поэтому я не жду, что футболист, который 10 лет выступал за «Манчестер Сити», перейдет к конкурентам. К сожалению, переходы из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» случались, но я не одобряю такие трансферы. Я не буду называть имена, они всем известны, — приводит слова норвежца Sky Sports.

Напомним, что Агуэро в составе «горожан» четыре раза становился чемпионом АПЛ.