Дмитрий Комбаров: «Спартак» может сократить отрыв от «Зенита» и забрать чемпионство

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о шансах московского «Спартака» взять чемпионский титул в России.

«Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» - это один из претендентов на чемпионство. Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом». Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», - приводит слова хавбека «СЭ».

Напомним, что Комбаров выступал за красно-белых с 2010 по 2019 год.

Лидирующий в таблице «Зенит» после 23-х матчей в РПЛ набрал 48 очков, «Спартак» отстает на четыре очка, в активе москвичей 44 балла.