Московское «Торпедо» может арендовать стадион «Спартака»

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о планах руководства по домашним матчам на случай выхода в российскую премьер-лигу.

«Мы будем арендовать стадион, но пока ничего не решено. Конечно, лучше играть на своем стадионе, но говорить, что это прямо проблема, я бы не стал.

Среди вариантов – почти все стадионы города, но нужно учитывать взаимоотношения между клубами. Это Лужники, стадион в Химках и стадион «Спартака». Выбор реально такой», - приводит слова функционера «МК-Спорт» со ссылкой на агентство «Р-Спорт».

К слову, в данный момент «Торпедо» занимает четвертое место в таблице ФНЛ, набрав 60 очков.