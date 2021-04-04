Денис Бояринцев: Легкой прогулки для «Спартака» в Ростове точно не будет

Экс-полузащитник красно-белых Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Ожидания от матча самые радужные. «Спартак» находится в хороших кондициях даже после паузы на сборные. Линия атаки выглядит очень хорошо, но есть проблемы в опорной зоне. Нас ждет хорошая и интересная игра, легкой прогулки для «Спартака» в Ростове точно не будет, — сказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что подопечные Валерия Карпина занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков, у «Спартака» 44 очка и второе место.