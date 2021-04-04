Широков – о матче с «Ростовом»: Никто не знает, как на «Спартаке» сказалась международная пауза

Экс-полузащитник московского «Спартака» Роман Широков не уверен, что столичный клуб выиграет матч 24-го тура РПЛ против «Ростова».

«Может, для кого-то «Спартак» и предпочтительнее выглядит в этом матче, но «Ростов»-то дома играет. Причем в последнее время достаточно удачно со «Спартаком». Что дома, что в гостях. Наверное, это уравнивает шансы.

У «Спартака» были уверенные результаты? Ну, они были такими две недели назад. Никто не знает, как на них сказалась вот эта пауза на матчи сборных и как они сегодня на игру выйдут. Так что будет интересно понаблюдать за этим матчем.

Что касается травмированных Мозеса, Крала и Зобнина, то мне ничья потеря не кажется слишком значимой, если честно», – цитирует Широкова Sport24.ru.