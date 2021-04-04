Нуну Эшпириту Санту: Это самый трудный сезон в моей карьере

Главный тренер «волков» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал влияние пандемии коронавируса на работу с командой.

— Я думаю, что это самый трудный сезон в моей карьере, самый трудный период из-за пандемии. Это вызов для всех. Самое главное, чтобы мы оставались рядом друг с другом и поддерживали окружающих в этой непростой ситуации. Пандемия действительно требовательна ко всем аспектам жизни общества, — передает слова португальца Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 14-е место с 35 очками.